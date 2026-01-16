Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Великобритания выделит 20 млн фунтов стерлингов ($26,7 млн) в качестве энергетической помощи Украине, сообщает британское правительство.

"Великобритания (...) в пятницу, 16 января, объявила о выделении дополнительных 20 млн фунтов стерлингов ($26,7 млн) на поддержку энергетической инфраструктуры для укрепления энергетической безопасности Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Отмечается, что "финансирование обеспечит жизненно важную экстренную поддержку для ремонта, восстановления, защиты и выработки электроэнергии по всей стране".