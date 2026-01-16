Поиск

Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Великобритания выделит 20 млн фунтов стерлингов ($26,7 млн) в качестве энергетической помощи Украине, сообщает британское правительство.

"Великобритания (...) в пятницу, 16 января, объявила о выделении дополнительных 20 млн фунтов стерлингов ($26,7 млн) на поддержку энергетической инфраструктуры для укрепления энергетической безопасности Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Отмечается, что "финансирование обеспечит жизненно важную экстренную поддержку для ремонта, восстановления, защиты и выработки электроэнергии по всей стране".

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 января 2026 года Военная операция на Украине
Украина Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

 Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

 Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

Родригес заявила о праве Венесуэлы выстраивать отношения с РФ

В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

 В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

Верховный суд Германии допускает, что "Северные потоки" подорвали по заказу Украины

ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрации

 ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрации

Сокращения персонала в ведущих банках США в 2025 г. стали максимальными за 9 лет

Войска НАТО намерены присутствовать в Гренландии на постоянной основе

 Войска НАТО намерены присутствовать в Гренландии на постоянной основе

Путин заявил о готовности России к борьбе с угрозами в мире вместе с партнерами

 Путин заявил о готовности России к борьбе с угрозами в мире вместе с партнерами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2501 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });