Путин заверил вдов погибших на СВО военных в особом внимании вопросам помощи их семьям

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал, что всегда будет уделять особое внимание вопросам, связанным с помощью семьям героев специальной военной операции, и держать их на постоянном контроле.

"Я постоянно говорю об этом и требую от представителей всех уровней власти - и муниципальных, и региональных, и федеральных, и ведомственных - постоянно уделять внимание этим вопросам, и буду делать это и дальше в таком же постоянном режиме", - сказал он на встрече в понедельник в Кремле с вдовами военнослужащих, погибших в ходе СВО.

Путин попросил женщин рассказать, как складывается их жизнь, чтобы "помочь, и самое главное - поставить на ноги ваших и наших детей".

"Я хотел бы послушать каждую из вас, а потом сделать общие выводы, замечания. Уверен, мне это пригодится, чтобы строить работу в этой очень важной социальной сфере", - подчеркнул глава государства.

Ранее в понедельник Путин на церемонии вручения госнаград участникам СВО заявил, что российские военные в зоне специальной военной операции действуют слаженно и четко.

