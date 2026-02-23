Уиткофф и Кушнер согласны в четверг участвовать в переговорах с Ираном в Женеве

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Женеву, чтобы принять участие в очередном раунде переговоров с Тегераном по иранской ядерной программе, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Спецпосланник Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут присутствовать на новом раунде переговоров с Ираном в четверг", - говорится в сообщении.

Накануне глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что следующий раунд переговоров Ирана и США, как ожидается, состоится в Женеве 26 февраля. Оман на этих переговорах выступает посредником.

США и Иран провели уже два раунда переговоров в этом году. Ранее в феврале иранская сторона по итогам встречи в Женеве заявляла, что теперь необходимо составить черновой вариант возможного соглашения с США.