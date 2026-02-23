Авианосец "Джеральд Форд" зашел в Грецию по пути на Ближний Восток

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Gerald R. Ford в понедельник зашел в военно-морскую базу бухта Суда на греческом острове Крит, направляясь на Ближний Восток, сообщил местный новостной сайт Kriti360, публикующий фотографии корабля у причала.

По его данным, цель захода на базу, которая регулярно используется кораблями 6-го оперативного флота США, - пополнение припасов и отдых экипажа. Авианосец пробудет на базе четыре дня, после этого отправится в Восточное Средиземноморье.

В состав его авианосной ударной группы, которая в минувшую пятницу прошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море, входят эсминцы USS Mahan, USS Winston S. Churchill и USS Bainbridge, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. На борту USS Gerald R. Ford базируются 48 боевых истребителей F/A-18 Super Hornet в составе четырех эскадрилий.

Ожидается, что до конца текущей недели корабли прибудут к берегам Ближнего Востока и поступят в распоряжение Центрального командования ВС США (CENTCOM), которое теперь будет располагать двумя авианосными ударными группами в регионе на фоне роста напряженности между США и Ираном.

В настоящее время в Аравийском море к юго-востоку от Ирана на боевом дежурстве находится американский авианосец USS Abraham Lincoln с тремя эсминцами, также оснащенными крылатыми ракетами Tomahawk.