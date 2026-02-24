ЕК ждет от стран ЕС выполнения обязательств по помощи Киеву в 90 млрд евро

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия пока придерживается своего предложения о выделении 90 млрд евро финансовой помощи Украине на 2026-2027 годы за счет займов, как это решил Евросовет, заявила пресс-секретарь ЕК Паула Пинью.

"В настоящий момент мы стремимся добиться того, чтобы были выполнены взятые обязательства (стран-участниц по пакету в 90 млрд евро - ИФ) на уровне глав государств и правительств, на уровне Европейского совета", - сказала она.

Так она ответила на вопрос, есть ли у ЕК план Б оказания помощи Украине вместо заблокированного пока варианта и намерен ли Брюссель вновь вернуться к вопросу использования замороженных российских активов, как об этом объявила накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Ее также спросили о том, соответствует ли нынешним условиям правило принятия законодательных решений Совета ЕС единогласным голосованием 27 стран-участниц, когда одна из стран союза, как это делает Венгрия, может заблокировать коллективные намерения.

"Мы знаем вызовы, которые связаны с единогласным голосованием. И мы работаем при этих вызовах. Уже годы мы сталкиваемся с этим. Правила есть правила, как они определены в договорах (о Евросоюзе - ИФ), и мы продолжаем следовать им. Мы прилагаем много усилий, чтобы заручиться поддержкой всех стран-участниц", - ответила Пинью.

Она отметила, что Еврокомиссии уже неоднократно приходилось решать связанные с Украиной вопросы, и уже 19 раз ЕК сумела добиться единогласной поддержки 27стран-участниц в "чрезвычайно сложных обстоятельствах". "Нам удавалось достичь результата, я уверена, что мы его достигнем и в будущем", - заверила представитель ЕК.

После заседания Совета ЕС по иностранным делам 23 февраля Каллас заявила на пресс-конференции, что необходимо быстрее добиться выделения кредита в 90 млрд евро для Киева, который ранее оказался блокирован Венгрией. "Верно, что нам нужно поспешнее двигаться с этой инициативой, потому что Украине нужна наша помощь", - сказала глава европейской дипломатии. "Если это не сработает, всегда можно вернуться к варианту с замороженными активами", - добавила Каллас.

Она также сообщила, что работа над 20-м пакетом санкций против России, заблокированным Венгрией и Словакией, будет продолжена.