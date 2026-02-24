Поиск

ЕК ждет от стран ЕС выполнения обязательств по помощи Киеву в 90 млрд евро

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия пока придерживается своего предложения о выделении 90 млрд евро финансовой помощи Украине на 2026-2027 годы за счет займов, как это решил Евросовет, заявила пресс-секретарь ЕК Паула Пинью.

"В настоящий момент мы стремимся добиться того, чтобы были выполнены взятые обязательства (стран-участниц по пакету в 90 млрд евро - ИФ) на уровне глав государств и правительств, на уровне Европейского совета", - сказала она.

Так она ответила на вопрос, есть ли у ЕК план Б оказания помощи Украине вместо заблокированного пока варианта и намерен ли Брюссель вновь вернуться к вопросу использования замороженных российских активов, как об этом объявила накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Ее также спросили о том, соответствует ли нынешним условиям правило принятия законодательных решений Совета ЕС единогласным голосованием 27 стран-участниц, когда одна из стран союза, как это делает Венгрия, может заблокировать коллективные намерения.

"Мы знаем вызовы, которые связаны с единогласным голосованием. И мы работаем при этих вызовах. Уже годы мы сталкиваемся с этим. Правила есть правила, как они определены в договорах (о Евросоюзе - ИФ), и мы продолжаем следовать им. Мы прилагаем много усилий, чтобы заручиться поддержкой всех стран-участниц", - ответила Пинью.

Она отметила, что Еврокомиссии уже неоднократно приходилось решать связанные с Украиной вопросы, и уже 19 раз ЕК сумела добиться единогласной поддержки 27стран-участниц в "чрезвычайно сложных обстоятельствах". "Нам удавалось достичь результата, я уверена, что мы его достигнем и в будущем", - заверила представитель ЕК.

После заседания Совета ЕС по иностранным делам 23 февраля Каллас заявила на пресс-конференции, что необходимо быстрее добиться выделения кредита в 90 млрд евро для Киева, который ранее оказался блокирован Венгрией. "Верно, что нам нужно поспешнее двигаться с этой инициативой, потому что Украине нужна наша помощь", - сказала глава европейской дипломатии. "Если это не сработает, всегда можно вернуться к варианту с замороженными активами", - добавила Каллас.

Она также сообщила, что работа над 20-м пакетом санкций против России, заблокированным Венгрией и Словакией, будет продолжена.

Венгрия Евросоюз Кая Каллас Украина Словакия Паула Пинью Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США создали группировку из более чем 150 боевых самолетов для операции против Ирана

Ford отзовет более 453 тыс. автомобилей в США

Великобритания ввела санкции против девяти российских банков

Великобритания ввела санкции против "Транснефти"

 Великобритания ввела санкции против "Транснефти"

Великобритания расширила антироссийские санкционные списки

 Великобритания расширила антироссийские санкционные списки

Задержанного за связи с Эпштейном бывшего британского посла в США отпустили под залог

 Задержанного за связи с Эпштейном бывшего британского посла в США отпустили под залог

США ввели в действие 10%-е глобальные пошлины на импорт

 США ввели в действие 10%-е глобальные пошлины на импорт

Что случилось этой ночью: вторник, 24 февраля

В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента Вучича

 В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента Вучича

Лондон объявил о новом пакете помощи Киеву
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8491 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });