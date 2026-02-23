Поиск

Каллас призвала быстрее решить вопрос с кредитом в 90 млрд евро Киеву

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в понедельник заявила, что необходимо быстрее добиться выделения кредита в 90 млрд евро для Украины, который ранее оказался блокирован Венгрией.

"Верно, что нам нужно поспешнее двигаться с этой инициативой, потому что Украине нужна наша помощь", - сказала она на пресс-конференции в понедельник.

Она напомнила, что план кредита в 90 млрд евро согласовали в Европейском совете на уровне лидеров стран Евросоюза. Теперь, по ее словам, идет работа над тем, чтобы все страны ЕС соблюдали эти договоренности.

"Если это не сработает, всегда можно вернутся к варианту с замороженными активами", - добавила Каллас.

4 февраля Совет ЕС объявил о согласовании позиции государств-членов Евросоюза по правовой основе реализации политического решения Европейского совета о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Теперь Совет ЕС должен принять окончательное официальное постановление по регламенту о предоставлении кредита. Однако одобрение кредита блокирует Венгрия.

Кая Каллас Евросоюз ЕС Венгрия
