JPost пишет, что Трамп еще не выбрал подход к решению иранской проблемы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп еще не определился, стоит ли вести переговоры с Ираном, или имеет смысл провести ту или иную военную акцию в отношении этой страны, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп еще не решил, хочет ли он сделки с Ираном, или войны не на одну неделю, чтобы свергнуть режим, или он хочет провести ограниченную атаку, чтобы заставить принять соглашение, которое больше Вашингтон. Судя по всему, высокопоставленные чиновники в США и Израиле тоже порой не знают точно, какой следующий шаг предпримет Трамп, отмечает издание.

Источники JPost рассказали, что сейчас обсуждается "компромиссный вариант" - ограниченной и короткий удар по Ирану, который нанесет урон, достаточный для заключения дипломатического соглашения с условиями, более подходящими США. При этом высокопоставленные американские военачальники, включая председателя объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэна Кейна, указывали Трампу на риски полномасштабного конфликта с Ираном. В частности, речь шла о возможности потерь, в том числе среди ВМС и на военных базах, экономических издержках из-за нестабильности на нефтяных рынках, политических последствиях.

США и Иран провели два раунда переговоров в этом году. Ранее в феврале после встречи в Женеве иранская сторона заявляла, что теперь необходимо составить черновой вариант возможного соглашения с США. В то же время США продолжают наращивать военную группировку на Ближнем Востоке.