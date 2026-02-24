КСИР провел учения на юге Ирана и островах Персидского залива

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сухопутные войска Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) провели комплексные военные учения в южных районах Ирана и на островах Персидского залива, сообщает Tasnim.

Учения включали контролируемые стрельбы боевыми снарядами с учетом дальности действия различных видов вооружения и недавно принятой тактики действий различных видов вооруженных сил, с использованием современных технологий на различных оперативных уровнях.

На прошлой неделе Военно-морские силы КСИР также начали военные учения в Ормузском проливе. Целями этих учений агентство назвало оценку оперативной готовности подразделений ВМС КСИР, рассмотрение планов обеспечения и сценариев ответных военных действий, а также "разумное использование геополитических преимуществ Ирана в Персидском и Оманском заливах".