Соединенным Штатам может не хватить противоракет для долгой операции против Ирана

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В случае проведение продолжительной военной операции против Ирана Соединенным Штатам потребуется значительный арсенал противоракет наземного и морского базирования, который в настоящее время ограничен, пишет The Washington Post, ссылаясь на экспертов.

Речь идет о ракетах наземных зенитных ракетных комплексах Patriot, систем противоракетной обороны THAAD, а также о корабельных противоракетах SM-2, SM-3 и SM-6, которыми оснащены американские эсминцы.

Как пишет газета, Patriot и THAAD имеют решающее значение для защиты американского военного персонала в регионе от баллистических ракет Ирана. Они широко использовались в недавних военных операциях на Ближнем Востоке. Однако США производят всего несколько сотен ракет обеих систем в год - гораздо меньше, чем необходимо, отметил Райан Бробст, заместитель директора Центра военной и политической силы Фонда защиты демократий.

ВМС США также располагают ограниченным запасом противоракет, которые крайне необходимы для минимизации рисков для тысяч американских военнослужащих, переброшенных в регион. При этом арсеналы корабельных противоракет SM-2, SM-3 и SM-6 и без того были значительно израсходованы во время защиты судов в Красном море от иранских прокси-сил в Йемене.

Запасы этих ракет у американских военных распределяются на глобальном уровне, то есть один резерв используется командованиями по всему миру в зависимости от потребностей. Ни у кого нет всего необходимого, заявил изданию высокопоставленный представитель США.

В 2025 году запасы боеприпасов упали настолько низко, что Пентагон внезапно запросил у Конгресса почти $30 млрд на закупку целого ряда высокотехнологичных ракет и перехватчиков. Но, по словам самих законодателей, в бюджете Пентагона, принятом в январе, этот запрос был удовлетворен лишь частично, отмечает газета.

Patriot THAAD Иран Пентагон Йемен США
