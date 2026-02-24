Мелони назвала мир на Украине приоритетом для Италии и для всей Европы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает решение украинского конфликта в настоящий момент приоритетом для Европы. Об этом говорится в ее заявлении, которое опубликовано на сайте правительства.

"Урегулирование конфликта представляет собой приоритетный европейский стратегический интерес, необходимый для обеспечения безопасности континента и, следовательно, Италии", - говорится в документе.

Мелони пообещала, Италия будет играть ведущую роль в восстановлении Украины.

Она сделала это заявление на видеоконференции "Коалиции желающих" 24 февраля.