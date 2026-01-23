Мелони надеется, что Трамп получит Нобелевскую премию, если обеспечит прочный мир на Украине

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в пятницу заявила, что надеется на присуждение Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу, когда он поможет завершить украинский конфликт, сообщают европейские СМИ.

"Я надеюсь, что однажды мы сможем присудить Нобелевскую премию мира Дональду Трампу, и я убеждена, что если он изменит ситуацию, (...) установив справедливый и прочный мир на Украине, то мы сможем выдвинуть его кандидатуру на эту премию", - сказала Мелони на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Ранее в январе венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо отдала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира в прошлом году. Трамп в свою очередь не скрывал, что хотел бы получить эту премию. По словам президента США, он это заслужил, так как "остановил восемь войн".