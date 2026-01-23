Поиск

Мелони надеется, что Трамп получит Нобелевскую премию, если обеспечит прочный мир на Украине

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в пятницу заявила, что надеется на присуждение Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу, когда он поможет завершить украинский конфликт, сообщают европейские СМИ.

"Я надеюсь, что однажды мы сможем присудить Нобелевскую премию мира Дональду Трампу, и я убеждена, что если он изменит ситуацию, (...) установив справедливый и прочный мир на Украине, то мы сможем выдвинуть его кандидатуру на эту премию", - сказала Мелони на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Ранее в январе венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо отдала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира в прошлом году. Трамп в свою очередь не скрывал, что хотел бы получить эту премию. По словам президента США, он это заслужил, так как "остановил восемь войн".

США Украина Италия Дональд Трамп Джорджа Мелони
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белом доме считают, что первый день переговоров по Украине был продуктивным

Стармер раскритиковал Трампа за слова о союзниках США в Афганистане

Представители РФ, Украины и США начали переговоры в Абу-Даби

 Представители РФ, Украины и США начали переговоры в Абу-Даби

Аналитики ждут ближайшее снижение ставки ФРС не раньше июня

Глава МИД Ирана подтвердил гибель более 3 тыс. человек в ходе протестов в стране

 Глава МИД Ирана подтвердил гибель более 3 тыс. человек в ходе протестов в стране

Южная Корея первой в мире ввела в действие всеобъемлющий закон об ИИ

 Южная Корея первой в мире ввела в действие всеобъемлющий закон об ИИ

Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

 Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

Из Карабаха в Армению вернулись все остававшиеся там армяне
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8230 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });