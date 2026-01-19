Премьер Италии заявила о недопонимании между ЕС и США по теме Гренландии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что США и ЕС пока не смогли наладить необходимый канал общения в связи с вопросом Гренландии.

"Я согласна с тем вниманием, которое администрация США уделяет Гренландии и Арктике в целом. Очевидно, что возникла проблема с пониманием и информационным обменом", - приводит Bloomberg ее слова.

По мнению премьера Италии, США и Европа разделяют одни и те же опасения по поводу безопасности в Арктике, где, по утверждениям Мелони, Россия и Китай проявляют все большую активность. Она отметила, что недавние перемещения европейских войск следует рассматривать не как "инициативу против США, а скорее против других сил".

В то же время она выступила против введения пошлин США в отношении стран, обеспечивающих безопасность Гренландии.

Мелони сообщила, что несколько часов назад поговорила с президентом США Дональдом Трампом. "Мы должны возобновить диалог, избежать эскалации, и это то, над чем я работаю", - сказала Мелони.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что власти ЕС намерены для начала воспользоваться дипломатическими средствами с целью урегулировать кризис с США вокруг Гренландии до того, как начать вводить пошлины на американскую продукцию.

По данным агентства, в четверг лидеры стран ЕС соберутся на внеочередной саммит в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

Ранее президент США написал в соцсети Truth Social, что с февраля введет пошлины в отношении ряда европейских стран, поддерживающих Данию в вопросе о принадлежности Гренландии. "С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - заявил Трамп.

По информации Bloomberg, ЕС может в ответ прибегнуть к пошлинам на товары США на сумму в 93 млрд евро. Агентство поясняет, что Евросоюз ранее уже одобрил эти пошлины, но не стал применять их в связи с процессом решения торговых разногласий с США. Пошлины затронули бы, в частности, самолеты компании Boeing, произведенные в США автомобили, бурбон.