ФИФА запросила у Мексики детальные гарантии безопасности перед матчами ЧМ-2026

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Руководство ФИФА запросило у мексиканских властей более детальную информацию о мерах по обеспечению безопасности в Гвадалахаре (штат Халиско) и Монтеррее (штат Нуэво-Леон) - в этих мексиканских городах в июне пройдут матчи не только самого Чемпионата мира по футболу, но и стыковые матчи - с 26 по 31 марта.

По сообщению агентства ЭФЭ, в ФИФА обеспокоены ростом насилия, в частности, в Гвадалахаре после гибели наркобарона и главаря "Картеля Нового поколения Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса.

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум, губернатор Халиско Пабло Лемус и губернатор Нуэво-Леона Самуэль Гарсиа заявили, что безопасность как участников чемпионата, так и болельщиков гарантирована.

Шейнбаум на брифинге во вторник сообщила: "Обеспечены абсолютно все гарантии безопасности. Никаких рисков нет".

По словам губернатора Халиско, в Гвадалахаре в среду вновь откроются школы, которые были закрыты в понедельник и вторник из соображений безопасности.

Губернатор Нуэво-Леона объявил о реализации стратегии под лозунгом "Даешь новое, даешь мундиаль". Она направлена на укрепление инфраструктуры штата и ее представление миру. "У нас есть уникальная возможность оставить наследие для Нуэво-Леона. Вместе мы придем на Чемпионат мира и покажем лучшее, что может предложить Нуэво-Леон", - сказал он.

