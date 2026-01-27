Поиск

Шесть человек погибли при крушении бизнес-джета в аэропорту Бангора

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Шесть человек стали жертвами крушения частного бизнес-джета, разбившегося при вылете из аэропорта Бангора (штат Мэн, США). Об этом сообщает CBS News со ссылкой на полицию штата.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 января, около 19:45 по местному времени (03:45 мск понедельника). По предварительным данным, самолет перевернулся и загорелся вскоре после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Все находившиеся на борту погибли.

Ранее в отчете Федерального управления гражданской авиации (FAA) сообщалось о семи погибших и одном выжившем, однако позже данные были уточнены.

Расследование причин катастрофы ведут FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

По информации телеканала, воздушное судно было зарегистрировано на юридическую фирму из Хьюстона, штат Техас.

Крушение произошло на фоне неблагоприятных погодных условий: северо-восток США в эти дни оказался в зоне мощного снежного шторма.

