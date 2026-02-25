США восстанавливают доминирование в Западном полушарии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Восстановление безопасности и доминирования США в Западном полушарии необходимо для обеспечения национальных интересов и защиты страны, заявил американский президент Дональд Трамп в обращении к Конгрессу.

"Мы восстанавливаем американскую безопасность и доминирование в Западном полушарии, действуя в целях обеспечения наших национальных интересов и защиты нашей страны от насилия, наркотиков, терроризма и иностранного вмешательства", - подчеркнул Трамп.

По его словам, долгие годы "обширные территории" в Латинской Америке, включая значительную часть Мексики, контролировались "кровожадными наркокартелями".