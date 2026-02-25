Поиск

Трамп отметил свои успехи в снижении цен на лекарства

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил об успехах своей администрации во время второго срока пребывания на посту в ходе обращения к Конгрессу США.

Так, президент США с гордостью заявил о своей работе по снижению цен на лекарства.

"Я также отменил дико завышенную стоимость отпускаемых по рецепту лекарств, чего раньше никогда не случалось", - сказал Трамп.

По его словам, другие президенты пытались сделать это, но у них ничего не получалось.

"Это большое достижение. В результате разница в ценах составляет 300, 400, 500, 600% и более, и все это доступно прямо сейчас на новом веб-сайте под названием TrumpRx.gov", - добавил он.

Президент США также сообщил о своем плане в сфере медицинского обслуживания.

"Я хочу прекратить все выплаты крупным страховым компаниям и вместо этого отдавать эти деньги непосредственно людям, чтобы они могли сами оплачивать свое медицинское обслуживание, которое будет более качественным и по гораздо более низкой цене", - сказал Трамп.

Президент США заявил, что остановил поступление в США "рекордного количества наркотиков" в ходе многомесячной военной кампании против судов, предположительно перевозящих наркотики.

Кроме того, Трамп заявил о самом низком показателе уровня убийств в стране за последние 125 лет.

"В прошлом году уровень убийств снизился больше всего за всю историю наблюдений. Подумайте только, это самый большой спад за всю историю наблюдений, самый низкий показатель за последние 125 лет", - сказал президент США.

По словам Трампа, наступил "золотой век Америки".

"Экономика растет, как никогда раньше", - сказал он.

Нынешнее обращение Трампа к Конгрессу стало самым продолжительным в истории США и заняло 108 минут.

До 2025 года рекорд принадлежал Биллу Клинтону, чьи речи продолжались 85 минут в 1995 году и 89 минут в 2000 году.

США Дональд Трамп
