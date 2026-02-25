Поиск

США направляют на Ближний Восток еще одну эскадрилью стелс-истребителей F-22

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Группа из шести стелс-истребителей пятого поколения F-22 Raptor ВВС США после трансатлантического перелета прибыла на британскую авиабазу Лейкенхит для последующей переброски на Ближний Восток на фоне наращивания американских сил в регионе, по данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Вслед за ними 25 февраля на британскую авиабазу должны прибыть еще шесть таких самолетов. Перелет всех истребителей через Атлантику осуществлялся с помощью американских самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker.

По сообщениям израильских СМИ, накануне в Израиль прибыла первая эскадрилья F-22 Raptor в составе 11 самолетов. После перелета из Англии, где они временно размещались, истребители приземлились на израильской авиабазе Овда в пустыне Негев. Как отмечает новостной портал JFeed, это первое известное развертывание американских боевых самолетов на территории Израиля.

В июне 2025 года истребители F-22 Raptor использовались для боевого прикрытия американских стратегических стелс-бомбардировщиков B-2A Spirit, наносивших удары по иранским ядерным объектам.

Ближний Восток Израиль США Лейкенхит Овда Иран F-22 Raptor
