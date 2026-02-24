США перебрасывают истребители F-22 из Великобритании в Израиль

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - США направили 11 многоцелевых истребителей F-22 из Великобритании на военно-воздушную базу на юге Израиля, сообщает The Times of Israel.

По ее данным, всего с авиабазы "Лейкенхит" на востоке Великобритании вылетели 12 истребителей F-22, но один вернулся назад из-за технической неисправности. F-22 прибыли в Великобританию на прошлой неделе и оставались на ее территории несколько дней.

The Times of Israel напоминает, что ранее США направили на Ближний Восток десятки F-22, истребителей-бомбардировщиков F-35, истребителей F-15 и F-16, десятки самолетов-заправщиков. Зафиксированы сотни рейсов транспортных самолетов.

The Washington Post, ссылаясь на данные авиационных ресурсов и спутниковые снимки, сообщала, что США развернули на ближневосточных авиабазах, а также в Европе более 150 боевых самолетов для проведения возможной военной операции против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что СМИ намеренно неверно пишут о потенциальной войне с Ираном, поскольку он, Трамп, предпочел бы заключить сделку. Axios со ссылкой на источники сообщал, что председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн предупреждал Трампа и высокопоставленных чиновников, что военная кампания против Ирана может нести значительные риски, в частности, возможность втягивания в затяжной конфликт. По данным Axios, в американской администрации продолжаются обсуждения вариантов касательно Ирана и последствия каждого из них.