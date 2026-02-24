Поиск

Патрульный самолет ВМС США провел новую разведку над районом Ормузского пролива

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США во вторник провел очередную разведку над Ормузским проливом к югу от Ирана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Самолет взлетел с авиабазы Шейх Иса в Бахрейне. В ходе многочасовой операции он совершал пролеты над Ормузским проливом, курсируя между Персидским и Оманским заливами. При этом полет осуществлялся на низкой высоте - примерно 6 тыс. метров.

По данным информационной службы Военно-морского института США, в настоящее время в районе Ормузского пролива на патрулировании находятся американские ракетные эсминцы USS Mitscher и USS Michael Murphy, а также боевой корабль прибрежной зоны USS Canberra.

Ранее противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США провел разведку над Ормузским проливом, где проходят учения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В ходе многочасовой операции он совершал пролеты над Ормузским проливом, курсируя между Персидским и Оманским заливами.

ВМС США Бахрейн Ормузский пролив
