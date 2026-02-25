Поиск

Президент Ирана видит позитивные перспективы на переговорах с США

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан позитивно оценивает предстоящие с США переговоры по иранской ядерной программе, передает ISNA.

"Мы видим позитивные перспективы на переговорах, - сказал он. - Мы стараемся управлять этим процессом таким образом, чтобы вывести нас из нынешней ситуации "ни войны, ни мира"".

По словам президента, если на предстоящих переговорах удастся достичь прогресса, то "станет гораздо проще устранять препятствия и двигаться вперед": "Мы прилагаем усилия во внешних делах, наши отношения с соседними странами значительно улучшились, и мы работаем над тем, чтобы еще больше их укрепить",.

Делегации из Ирана и США 26 февраля проведут в Женеве очередной раунд для обсуждения вариантов решения иранской атомной проблемы. По сообщениям западных СМИ, стороны обсудят детализированное предложение Ирана по ядерной сделке.

Axios со ссылкой на источники сообщал, что эта попытка дипломатического урегулирования может стать последней, и если она не увенчается успехом, то президент США Дональд Трамп может начать масштабную американо-израильскую операцию против Ирана, целью которой может стать верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

Американскую делегацию вновь возглавят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Со стороны Ирана ожидается глава МИД Аббас Аракчи. Оман выполняет функции посредника в контактах Вашингтона и Тегерана.

