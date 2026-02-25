Поиск

Иранская делегация вылетела в Женеву на третий раунд переговоров с США

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Переговорная делегация Ирана во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи отправилась в Женеву, чтобы принять участие в третьем раунде переговоров по иранской ядерной проблеме с США в четверг, сообщает в среду "Мехр".

По информации агентства, в состав иранской делегации входят также заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи и заместитель министра иностранных дел по юридическим и международным вопросам Казем Гарибабади.

Американскую сторону представят спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и политический советник Трампа Джаред Кушнер.

Переговоры пройдут в Женеве 26 февраля.

Иран США Аббас Аракчи
