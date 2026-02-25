Американские корабли покинули базу на Бахрейне

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Группа кораблей береговой охраны США, которая находилась на базе на Бахрейне, покинула ее, уйдя в воды Персидского залива, сообщает The Associated Press, ссылаясь на спутниковые снимки американской компании Planet Labs, которые были сделаны во вторник.

Ранее на военно-морской базе 5-го флота США на Бахрейне постоянно находились шесть кораблей береговой охраны.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) отказалось комментировать ситуацию.

Агентство напоминает, что перед атакой Ирана на Катар в июне прошлого года 5-й флот аналогичным образом вывел с базы и рассредоточил свои корабли в море для защиты от потенциального нападения.

По данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, на востоке Персидского залива вблизи Ормузского пролива продолжают находиться американские ракетные эсминцы USS Mitscher и USS Michael Murphy и боевой корабль прибрежной зоны USS Canberra. Об изменениях в их местоположении данных нет. Между тем ранее два боевых корабля прибрежной зоны - USS Tulsa и USS Santa Barbara уже были выведены из Персидского залива.