Поиск

Американские корабли покинули базу на Бахрейне

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Группа кораблей береговой охраны США, которая находилась на базе на Бахрейне, покинула ее, уйдя в воды Персидского залива, сообщает The Associated Press, ссылаясь на спутниковые снимки американской компании Planet Labs, которые были сделаны во вторник.

В миреУиткофф заявил о намерении США получить бессрочное соглашение с Ираном по атомуЧитать подробнее

Ранее на военно-морской базе 5-го флота США на Бахрейне постоянно находились шесть кораблей береговой охраны.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) отказалось комментировать ситуацию.

В миреFT узнала, что Иран в случае удара США намерен начать полноценную контратакуЧитать подробнее

Агентство напоминает, что перед атакой Ирана на Катар в июне прошлого года 5-й флот аналогичным образом вывел с базы и рассредоточил свои корабли в море для защиты от потенциального нападения.

По данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, на востоке Персидского залива вблизи Ормузского пролива продолжают находиться американские ракетные эсминцы USS Mitscher и USS Michael Murphy и боевой корабль прибрежной зоны USS Canberra. Об изменениях в их местоположении данных нет. Между тем ранее два боевых корабля прибрежной зоны - USS Tulsa и USS Santa Barbara уже были выведены из Персидского залива.

США береговая охрана Бахрейн Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кубинские пограничники открыли огонь по гражданскому катеру из США, есть жертвы

В Госдуму внесен проект обращения к Европарламенту в связи с планами передать ядерное оружие Украине

Глобальный долг достиг рекордных $348,3 трлн в 2025 году

 Глобальный долг достиг рекордных $348,3 трлн в 2025 году

Лондон продлил лицензию на операции с зарубежными дочками "ЛУКОЙЛа" до 25 августа

 Лондон продлил лицензию на операции с зарубежными дочками "ЛУКОЙЛа" до 25 августа

В США заявили, что поднимут импортные пошлины для части стран до 15% или выше

De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

 De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

Бриллианты из Бельгии вновь стали облагаться пошлиной США после отмены торговых льгот

Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

 Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

WSJ узнала, что в США могут обязать банки собирать данные о гражданстве клиентов

Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8507 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });