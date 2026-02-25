Поиск

FT узнала, что Иран в случае удара США намерен начать полноценную контратаку

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Иранские власти при атаке США в этот раз собираются дать полноценный ответ, а не ограничиваться символическими действиями, как раньше, сообщает в среду Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

"Осведомленный человек, связанный с режимом в Тегеране, заявил, что Иран внес изменения в военное планирование в отношении США, перейдя от в основном символического ответа к стратегии, нацеленный на осязаемый ущерб силам и активам США при конфликте", - информирует издание.

Собеседник подчеркнул, что в этот раз не будет "военных игр", как при ударе по базам США в 2020 и 2025 году, о которых сообщалось заранее с целью избежать полноценного конфликта. Он отметил, что Иран будет атаковать все в зоне досягаемости его вооружений, включая корабли США и цели в Ормузском проливе.

В то же время он заверил, что в Тегеране не ищут конфронтации и надеются, что переговоры Ирана и США, запланированные на четверг в Женеве, проложат путь к соглашению по иранской ядерной программе. Источник добавил, что Иран может не пойти на эскалацию, если США остановятся "на очень ограниченном ударе".

Однако, напоминает газета, ранее представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран даст решительный ответ на любую атаку со стороны США.

Как ожидается, представители Ирана и США 26 февраля проведут в Женеве новый раунд переговоров, чтобы обсудить варианты решения иранской атомной проблемы.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан позитивно высказался о предстоящих с США переговорах по иранской ядерной программе. Но источники заявили порталу Axios, что эта попытка дипломатического урегулирования может стать последней, и если она не увенчается успехом, то президент США Дональд Трамп может начать масштабную американо-израильскую операцию против Ирана.

