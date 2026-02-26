Поиск

В Женеве начались переговоры США и Ирана по атому

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Очередной раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе в четверг стартовал в Женеве, передает агентство "Тасним".

"Третий раунд непрямых переговоров США и Ирана начался в швейцарском городе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американскую сторону представят спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и политический советник Трампа Джаред Кушнер. Иранскую делегацию возглавит глава МИД Аббас Аракчи.

Как передает агентство ИРНА со ссылкой на источники, иранская делегация через оманских посредников передала переговорщикам США предложения по урегулированию ядерной проблемы. По данным агентства, предложения американцам передал глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди. О содержании предложений не сообщается.


