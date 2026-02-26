Поиск

Иран передал США через Оман предложения по атому

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Иранская делегация через оманских посредников передала переговорщикам США предложения по урегулированию ядерной проблемы, сообщает в четверг агентство ИРНА со ссылкой на источники.

"Делегация Ирана в рамках третьего раунда ядерных переговоров передала предложения американской стороне", - пишет агентство.

В сообщении отмечается, что предложения переговорщикам из США передал глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

О содержании предложений не сообщается.

Кроме того, ИРНА со ссылкой на МИД Омана передает, что вечером в среду аль-Бусаиди встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

"Обсуждения были сфокусированы на финальной координации перед переговорами между Ираном и США. Аракчи передал оманскому коллеге элементы возможного соглашения по иранской ядерной проблеме и отмене санкций", - пишет агентство.

В четверг в Женеве состоится третий раунд переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе.

