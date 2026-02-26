Прямой импорт Индией российских алмазов в 2025 году сократился на 39% до $406 млн

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Прямой импорт Индией алмазов из России в 2025 году упал на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив $406 млн. Об этом сообщило министерство торговли и промышленности Индии.

Годом ранее было ввезено алмазного сырья на сумму $664 млн.

В декабре поставки российских алмазов были на уровне около $12 млн, что на 63% ниже уровня годичной давности.

Суммарный импорт Индией алмазов в 2025 году, по данным статистики, оценивается в $16,76 млрд, что на 6% ниже данных годичной давности ($17,83 млрд).

Крупнейшим поставщиком алмазов в Индию с большим отрывом остаются ОАЭ, за ними следуют Гонконг, Бельгия и США. При этом Гонконг до 2022 года, то есть до введения санкций США в отношении российской "АЛРОСА", уступал России по объемам поставок.

Импорт алмазов из ОАЭ в прошлом году был на 6,5% выше уровня годичной давности, составив $8,46 млрд, из Гонконга - на 5,6% выше, составив $2,48 млрд. Поставки из Бельгии сократились на 12% до $1,91 млрд, из США – на 33% до $1,7 млрд.

Импорт российских алмазов Индией стал снижаться в годовом сравнении с апреля 2024 года, что может объясняться вступлением в силу санкций G7 в отношении российской алмазной продукции.

Индия является крупнейшим производителем бриллиантов в мире, здесь изготавливается 9/10 всех бриллиантов, преимущественно мелких, основным сырьем для которых традиционно были российские камни.

По оценке Кимберлийского процесса, Россия, на которую приходится 29% мировой добычи (в денежном выражении), в 2024 году экспортировала 30,4 млн карат на сумму $2,62 млрд. ОАЭ, где не ведется добыча, но создан мировой центр алмазной торговли, являлись крупнейшим экспортером с объемом 85,7 млн каратов на $9,83 млрд.