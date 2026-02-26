WSJ сообщила о требованиях США к Ирану передать весь обогащенный уран под их контроль

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - На переговорах в Женеве представители США предъявляют Тегерану такие требования, как ликвидация основных ядерных объектов и передача всех запасов обогащенного урана под американский контроль, сообщает в четверг The Wall Street Journal (WSJ).

"На переговорах, которые сейчас проходят в Женеве, представители США, как ожидается, требуют, чтобы Иран демонтировал три своих основных ядерных объекта - в Фордо, Натанзе и Исфахане - и отдал весь оставшийся обогащенный уран США", - сообщает газета со ссылкой на американских официальных лиц.

По словам источников, на таких жестких требованиях настаивает администрация США и члены Республиканской партии.

WSJ отмечает, что американская администрация продолжит призывать Иран пойти на заключение не ограниченного сроками соглашения по ядерному вопросу.

Накануне портал Axios сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил во вторник на закрытом собрании: администрация хочет от Ирана согласия на то, что любое будущее ядерное соглашение будет действовать бессрочно.

Однако источники Axios информировали, что США могут смягчить свои условия и согласиться на "символическое" обогащение урана в Иране, если иранская сторона докажет, что это не позволит создать ядерное оружие.

Третий раунд переговоров между США и Ираном проходит в Женеве. Оман выступает в качестве посредника. В четверг глава оманского МИД Бадр аль-Бусаиди сообщал, что переговоры делегаций США и Ирана приостановлены.