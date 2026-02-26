Корабль Cargo Dragon покинул МКС для возвращения на Землю

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX в четверг после шестимесячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) расстыковался с ней для возвращения на Землю, сообщило NASA.

Отстыковка корабля была осуществлена в 12:05 по времени Восточного побережья США (в 20:05 по московскому). В пятницу в 10:44 по Москве он должен приводниться в Тихом океане вблизи южного побережья Калифорнии.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом около 1,6 тонны.

В ходе пребывания в составе МКС Cargo Dragon с помощью своей двигательной установки впервые провел корректировку орбиты станции. Всего было осуществлено шесть таких операций.

В рамках миссии CRS-33 многоразовый "грузовик" состыковался с МКС 25 августа прошлого года, доставив на станцию 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.