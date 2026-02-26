Поиск

Корабль Cargo Dragon покинул МКС для возвращения на Землю

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX в четверг после шестимесячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) расстыковался с ней для возвращения на Землю, сообщило NASA.

Отстыковка корабля была осуществлена в 12:05 по времени Восточного побережья США (в 20:05 по московскому). В пятницу в 10:44 по Москве он должен приводниться в Тихом океане вблизи южного побережья Калифорнии.

В РоссииТетерятников отправится к МКС на корабле Crew Dragon во второй половине 2026 г.Читать подробнее

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом около 1,6 тонны.

В ходе пребывания в составе МКС Cargo Dragon с помощью своей двигательной установки впервые провел корректировку орбиты станции. Всего было осуществлено шесть таких операций.

В рамках миссии CRS-33 многоразовый "грузовик" состыковался с МКС 25 августа прошлого года, доставив на станцию 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

Cargo Dragon МКС NASA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Началось тестирование прокачки нефти из Хорватии в Венгрию по трубопроводу "Адрия"

Хиллари Клинтон в конгрессе США опровергла информацию о знакомстве с Эпштейном

Российские ледоколы помогают финским судам в Финском заливе

 Российские ледоколы помогают финским судам в Финском заливе

Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

 Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

"Роскосмос" обеспечит отбор и подготовку первого космонавта из Мьянмы

Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

 Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

Мединский заявил о передаче Киеву тел 1 тыс. погибших украинских военных
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8515 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });