Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" вышел с базы в Греции в направлении Ближнего Востока

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Gerald R. Ford в четверг покинул базу Суда на греческом острове Крит, где он находился с понедельника, взяв курс на Ближний Восток, сообщил местный новостной сайт Kriti360.

По его данным, цель захода на базу, которая регулярно используется кораблями 6-го оперативного флота США, состояла в пополнении припасов и отдыхе экипажа.

В состав его авианосной ударной группы, которая в минувшую пятницу прошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море, входят эсминцы USS Mahan, USS Winston S. Churchill и USS Bainbridge, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. На борту USS Gerald R. Ford базируются 48 боевых истребителей F/A-18 Super Hornet в составе четырех эскадрилий.

Ожидается, что до конца текущей недели корабли прибудут к берегам Ближнего Востока и поступят в распоряжение Центрального командования ВС США (CENTCOM), которое теперь будет располагать двумя авианосными ударными группами в регионе на фоне роста напряженности между США и Ираном.

В настоящее время в Аравийском море к юго-востоку от Ирана на боевом дежурстве находится американский авианосец USS Abraham Lincoln с тремя эсминцами, также оснащенными крылатыми ракетами Tomahawk.