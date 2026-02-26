Поиск

Уиткофф и Кушнер остались недовольны утренними консультациями с Ираном в Женеве

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и зятю президента Джареду Кушнера не понравились предложения, которые они получили от Ирана в ходе утренних переговоров в Женеве, сообщает Axios со ссылкой на источник.

"По данным от информированного источника, посланники Белого дома Кушнер и Уиткофф были разочарованы тем, что они услышали от иранцев на утренних переговорах", - написал журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

Он добавил, что переговоры сторон этим вечером все еще продолжаются.

В Женеве проходит третий раунд переговоров между делегациями США и Ирана. Переговоры в четверг на некоторое время поставили на паузу, так как стороны консультировались со своими столицами. Затем дискуссии возобновились.

CNN со ссылкой на источник передавал, что в ходе консультаций в Женеве глава МИД Ирана Аббас Аракчи и Уиткофф провели переговоры без участия посредников.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не допустит получения ядерного оружия Ираном. Кроме того, он утверждал, что до сих пор не получил заверений Тегерана об отсутствии намерений иметь такое оружие.

