Авианосец USS Gerald R. Ford направляется к берегам Израиля
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Gerald R. Ford направляется к берегам Израиля, сообщает телеканал TV7 Israel News.
Планируется, что в пятницу вечером он зайдет в порт Хайфа на севере Израиля.
По сообщению греческих СМИ, в четверг корабль покинул базу Суда на острове Крит, где он находился с понедельника, взяв курс на Ближний Восток.
В состав его авианосной ударной группы, которая в минувшую пятницу прошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море, входят эсминцы USS Mahan, USS Winston S. Churchill и USS Bainbridge, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, а также десятками противоракет Standard Missile для перехвата баллистических ракет.
На борту USS Gerald R. Ford базируются 48 боевых истребителей F/A-18 Super Hornet в составе четырех эскадрилий.
После прибытия к берегам Израиля авианосная ударная группа поступит в распоряжение Центрального командования ВС США (CENTCOM), которое теперь будет располагать двумя авианосными ударными группами в регионе на фоне роста напряженности между США и Ираном.
В настоящее время в Аравийском море к юго-востоку от Ирана на боевом дежурстве находится американский авианосец USS Abraham Lincoln с тремя эсминцами, также оснащенными крылатыми ракетами Tomahawk.