Авианосец USS Gerald R. Ford направляется к берегам Израиля

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Gerald R. Ford направляется к берегам Израиля, сообщает телеканал TV7 Israel News.

Планируется, что в пятницу вечером он зайдет в порт Хайфа на севере Израиля.

По сообщению греческих СМИ, в четверг корабль покинул базу Суда на острове Крит, где он находился с понедельника, взяв курс на Ближний Восток.

В состав его авианосной ударной группы, которая в минувшую пятницу прошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море, входят эсминцы USS Mahan, USS Winston S. Churchill и USS Bainbridge, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, а также десятками противоракет Standard Missile для перехвата баллистических ракет.

На борту USS Gerald R. Ford базируются 48 боевых истребителей F/A-18 Super Hornet в составе четырех эскадрилий.

После прибытия к берегам Израиля авианосная ударная группа поступит в распоряжение Центрального командования ВС США (CENTCOM), которое теперь будет располагать двумя авианосными ударными группами в регионе на фоне роста напряженности между США и Ираном.

В настоящее время в Аравийском море к юго-востоку от Ирана на боевом дежурстве находится американский авианосец USS Abraham Lincoln с тремя эсминцами, также оснащенными крылатыми ракетами Tomahawk.