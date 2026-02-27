Поиск

Вэнс полагает, что Штаты не будут втянуты в затяжную войну на Ближнем Востоке

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Хотя президент США Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану, Вашингтон не окажется втянутым в затяжную войну на Ближнем Востоке, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Предположение, что на Ближнем Востоке мы собираемся годами участвовать в бесконечной войне - нет шансов, что так будет", - сказал Вэнс в интервью изданию The Washington Post.

Вице-президент отметил, что не знает, какое решение примет президент США Дональд Трамп в отношении Ирана, описав возможные варианты, включая военные удары, "чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие" и "решение проблемы дипломатическим путем".

"Я думаю, мы все предпочитаем дипломатический вариант. Но все действительно зависит от того, что иранцы сделают и что они скажут", - подчеркнул Вэнс.

Он добавил, что по-прежнему считает себя "скептиком зарубежных военных интервенций", и это же определение, по его мнению, по-прежнему применимо к Трампу.

В четверг в Женеве состоялся третий раунд переговоров по ядерной проблеме Тегерана между делегациями США и Ирана.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил об их успехе, отметил, что разногласия остаются, но стороны близки к достижению взаимопонимания в ряде областей.

Четвертый раунд переговоров, по словам Аракчи, ожидается на следующей неделе.

