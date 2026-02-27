Поиск

Иран отказал МАГАТЭ в доступе к ядерным объектам, атакованным Израилем и США в 2025 году

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Иран после израильских и американских ударов в июне 2025 года отказал МАГАТЭ в доступе к информации о наиболее важных аспектах его ядерной программы.

По свидетельствам МАГАТЭ, которые приводит в пятницу агентство EFE, без должного доступа МАГАТЭ не имеет возможности проверить ни состояние объектов, по которым были нанесены удары, ни ядерных материалов, которые там находились.

В МАГАТЭ отметили, что удары по иранским ядерным объектам создали беспрецедентную ситуацию, однако там считают необходимым, чтобы Иран вернулся в рамки международного контроля в ядерной сфере.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Тегерана. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.

Иран Израиль США МАГАТЭ
