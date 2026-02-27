Нефть активно дорожает на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют более 2,7% в пятницу.

Трейдеры в преддверии выходных опасаются эскалации конфликта США и Ирана, масштабная переброска американских военных сил на Ближний Восток держит рынок в напряжении.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:25 по Москве составляет $72,79 за баррель, что на $1,95 (2,75%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,77 (2,71%), до $66,98 за баррель.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее сообщил о прогрессе по ядерной тематике и по вопросу отмены санкций на состоявшихся накануне американо-иранских переговорах. Однако западные СМИ со ссылкой на источники пишут, что делегация США покинула Женеву разочарованной. Кроме того, Госдеп санкционировал выезд части дипмиссии в Израиле и членов их семей на фоне угроз для их безопасности, что также было воспринято рынком как сигнал сохранения напряженности.

Опасения, что США могут нанести серьезный удар по Ирану, способствовали подъему цен на нефть почти на 20% с начала текущего года, несмотря на базовые ожидания сохранения избытка предложения на рынке.

Внимание инвесторов также направлено на встречу представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. По данным западных СМИ, группа намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля.