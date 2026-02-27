Поиск

Рубио прибудет в Израиль 2 марта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио посетит Израиль 2-3 марта, сообщил в пятницу Госдепартамент США.

"Госсекретарь обсудит ряд региональных приоритетов, включая Иран, Ливан, а также продолжающиеся усилия по реализации 20-пунктного мирного плана президента (США Дональда) Трампа для Газы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Накануне в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что этот раунд не помог преодолеть разногласия между сторонами.

"Недавний раунд переговоров по иранской ядерной программе завершился без достижения соглашения, стороны по-прежнему расходятся во мнениях по основным вопросам", - говорится в сообщении.

