Выпуск нержавеющей стали в мире в 2025 году вырос на 2% до 64,2 млн т

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Мировое производство нержавеющей стали в 2025 году выросло на 2,1%, до 64,2 млн тонн. Об этом сообщила Всемирная ассоциация нержавеющей стали (World Stainless Association, ранее - International Stainless Steel Forum, ISSF).

В Китае выпуск нержавеющей стали в прошлом году увеличился на 3,6% до 40,9 млн тонн (все страны Азии с учетом Китая произвели 55,3 млн тонн нержавеющей стали). В США производство металла повысилось на 7,6% до 2,1 млн тонн, в Европе - упало на 1,9% до 5,7 млн тонн.

В России, Бразилии, Индонезии, ЮАР и Южной Корее выпуск нержавеющей стали в 2025 году упал на 11,3% до 1,1 млн тонн.