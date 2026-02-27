В ЕК не считают закрытым вопрос об использовании замороженных активов РФ для Украины

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Позиция Еврокомиссии (ЕК) по использованию замороженных активов РФ для Украины существенно отличается от заявления главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, считающего, что вопрос снят с повестки дня ЕС, заявил представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Если вернуться к заключениям декабрьского Европейского совета, то там есть ключевая, считаю, фраза, согласно которой Европейский совет просит законодателей (Евросоюза - ИФ) продолжать работать над техническими и юридическими аспектами предложения по репарационному кредиту", - сказал он в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Я думаю, это очень ясный ответ", - добавил Уйвари.

Так он ответил на вопрос, согласны ли в ЕК с оценкой министра иностранных дел ФРГ Вадефуля, заявившего на днях, что в связи с планом выделения Украине 90 млрд евро помощи на 2026-2027 годы за счет займов вопрос об использовании замороженных российских авуаров пока закрыт и что тема снята с повестки дня.

Вместе с тем глава дипломатии ЕС Кая Каллас после заседания Совета ЕС по иностранным делам 23 февраля заявила, что если не сработает такой план, то "всегда можно вернуться к варианту с замороженными активами".