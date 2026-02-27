NASA перенесло высадку астронавтов на поверхность Луны с 2027 на 2028 год

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Высадку американских астронавтов на поверхность Луны планируется осуществить в 2028 году, сообщило в пятницу NASA, объявив о крупной реорганизации своей лунной программы Artemis.

В нее теперь включена дополнительная миссия, намеченная на 2027 год, в рамках которой будут тестироваться процедуры и технологии стыковки космического корабля Orion с посадочными аппаратами на земной орбите перед попыткой высадить астронавтов на Луну впервые за более чем 50 лет.

Новая миссия, в частности, будет включать в себя сближение и стыковку пилотируемого корабля Orion на орбите Земли с коммерческими лунными посадочными аппаратами, создаваемыми компаниями SpaceX и Blue Origin, космические испытания состыкованных аппаратов, комплексную проверку систем жизнеобеспечения, связи и двигательных установок, а также испытания новых скафандров для внекорабельной деятельности.

"Пока команды готовятся к запуску в ближайшие недели миссии Artemis II (по пилотируемому облету Луны), миссия Artemis III, запланированная на 2027 год, теперь будет предназначена для проверки систем и оперативных возможностей на низкой околоземной орбите в рамках подготовки к посадке Artemis IV на Луну в 2028 году", - говорится в сообщении.

Эксперты NASA заключили, что необходимо провести дополнительное тщательное тестирование, прежде чем можно будет реализовать высадку астронавтов на Луну.

Ранее в рамках миссии Artemis III в 2027 году уже планировалось осуществить непосредственную высадку астронавтов на поверхность естественного спутника Земли.

Первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion в беспилотном режиме в рамках миссии Artemis I был осуществлен в ноябре 2022 года. В рамках миссии Artemis II, намеченной на апрель, космический корабль Orion совершит один виток вокруг Луны. Корабль с экипажем из трех американских и одного канадского астронавта должен пройти на расстоянии десятков тысяч километров от ее поверхности и вернуться на Землю с приводнением в акватории Тихого океана.