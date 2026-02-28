США в начале марта проведут испытательный запуск МБР "Минитмен-3"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон с 4 по 5 марта проведет испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии, сообщило в пятницу Командование глобального удара ВВС США.

Пуск планируется осуществить в один из указанных дней во временное окно с 10:01 до 16:01 по московскому времени.

"Цель программы испытательных запусков МБР - подтвердить эффективность, готовность и точность системы вооружения", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что испытание является плановым и было запланировано еще несколько лет назад.

Согласно международному предупреждению для морских судов, на период испытания закрывается ряд районов в Тихом океане на траектории полета МБР Minuteman III от базы Ванденберг в Калифорнии до района американского тихоокеанского ракетного полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова).

Дальность полета ракеты Minuteman III составит примерно 6,8 тыс. км.