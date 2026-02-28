Госдеп включил Иран в свой список стран, где незаконно задерживают людей

Рубио призвал сограждан не посещать Иран

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Госдеп США сообщил, что добавил Иран в перечень стран, которые, по мнению Вашингтона, практикуют незаконное задержание людей.

"Сегодня я включаю Иран в список стран-спонсоров незаконных задержаний", - говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

В документе отмечается, что "иранский режим должен прекратить захватывать заложников. Ему следует освободить всех несправедливо задержанных в Иране американцев".

В этом контексте Рубио подчеркнул, что гражданам США не рекомендуется посещать Иран. "Американцам ни при каких обстоятельствах не следует посещать Иран. Мы вновь призываем сограждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть эту страну", - подчеркнул глава Госдепа.