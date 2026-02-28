Разведка США не располагает данными о разработке Ираном МБР

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американская разведка не располагает сведениями о разработке Ираном межконтинентальных баллистических ракет, несмотря на недавнее заявление президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN, ссылаясь информированные источники.

Выступая во вторник в Конгрессе, Трамп заявил, что Иран разрабатывает ракеты, которые вскоре могут поразить США. Источники телеканала указывают, что это утверждение не подтверждается данными американской разведки.

В несекретном отчете Разведывательного управления министерства обороны США за 2025 год говорится, что Иран способен разработать межконтинентальную баллистическую ракету к 2035 году, если Тегеран решится на такой шаг.

По словам двух источников, нет никаких разведывательных данных, указывающих на то, что Иран в настоящее время разрабатывает программу МБР, способных нанести удар по территории США. Однако Иран обладает баллистическими ракетами средней и малой дальности, которые могут угрожать американским базам и военнослужащим в регионе Ближнего Востока.

Три источника сообщили CNN, что в последних оценках разведки о возможности разработки Ираном межконтинентальных баллистических ракет ничего не изменилось.