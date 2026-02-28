США применяют "Томагавки" для поражения целей в Иране

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты наносят удары по целям в Иране с применением крылатых ракет "Томагавк", сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на информированный источник.

Их запускают с истребителей ВВС и ВМС США.

Крылатыми ракетами "Томагавк", имеющими дальность действия 1,6 тыс. км, оснащены эсминцы и ударные подводные лодки ВМС США, размещенные на Ближнем Востоке. По оценке экспертов, группировка сил США располагает в регионе не менее чем 500 ракетами "Томагавк".

Издание также сообщает со ссылкой на источник, что США будут продолжать наносить удары по Ирану, как минимум, в течение всех выходных.

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. Он разместил видео в социальных сетях, в котором отметил, что речь идет о "масштабной боевой операции". США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев".