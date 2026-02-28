ЦАХАЛ зафиксировал новую волну ракет со стороны Ирана

Жители Тель-Авива в укрытии Фото: Oren Ziv/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает о запуске новой волны ракет в сторону Израиля из Ирана, системы ПВО занимаются перехватом.

В ЦАХАЛ призывают мирных жителей соблюдать правила безопасности и просят не публиковать фото и видео ударов.

Иранское агентство "Тасним" также заявило о запуске ракет, отметив, что ударам вновь подверглась авиабаза Али аль-Салем в Кувейте.

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана.

Иран в ответ наносит удары по целям в Израиле, а также в ряде ближневосточных государств, где расположены военные базы США.