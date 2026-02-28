Поиск

Аракчи назвал удары по Ирану незаконными и обещал отпор со стороны иранских военных

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Атака на Иран незаконна, Тегеран преподнесет агрессорам урок, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Война (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху и (президента США Дональда) Трампа против Ирана совершенно не спровоцирована, незаконна и нелегитимна", - написал он в субботу в соцсети Х.

В миреВ Иране заявили, что готовы к обороне на фоне ударов со стороны США и ИзраиляЧитать подробнее

"Наши мощные вооруженные силы готовы к этому дню и преподадут агрессорам урок, который они заслуживают", - написал Аракчи.

По словам главы МИД Ирана, "Трамп превратил лозунг "Америка прежде всего" в лозунг "Израиль прежде всего", что всегда означает: "Америка в последнюю очередь".

Утром 28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев". В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Аббас Аракчи Израиль США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Sky News сообщил, что спутниковый снимок зафиксировал разрушение резиденции Хаменеи

Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана

ЦАХАЛ зафиксировал новую волну ракет со стороны Ирана

 ЦАХАЛ зафиксировал новую волну ракет со стороны Ирана

Аракчи назвал удары по Ирану незаконными и обещал отпор со стороны иранских военных

Иран направил десятки БПЛА для нанесения ударов по Израилю

В Израиле полагают, что в результате ударов по Ирану мог быть убит командующий КСИР

 В Израиле полагают, что в результате ударов по Ирану мог быть убит командующий КСИР

"Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

 "Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

Удары США были сфокусированы на ракетной программе Ирана, Израиля - на лидерах страны

В "Росатоме" заявили о принятии мер для безопасности сотрудников на АЭС "Бушер"

Страны Персидского залива осудили удары Ирана и пригрозили ответными мерами
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 57 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8534 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });