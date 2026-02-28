Аракчи назвал удары по Ирану незаконными и обещал отпор со стороны иранских военных

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Атака на Иран незаконна, Тегеран преподнесет агрессорам урок, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Война (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху и (президента США Дональда) Трампа против Ирана совершенно не спровоцирована, незаконна и нелегитимна", - написал он в субботу в соцсети Х.

"Наши мощные вооруженные силы готовы к этому дню и преподадут агрессорам урок, который они заслуживают", - написал Аракчи.

По словам главы МИД Ирана, "Трамп превратил лозунг "Америка прежде всего" в лозунг "Израиль прежде всего", что всегда означает: "Америка в последнюю очередь".

Утром 28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев". В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.