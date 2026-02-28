Поиск

Sky News сообщил, что спутниковый снимок зафиксировал разрушение резиденции Хаменеи

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Европейский спутник зафиксировал разрушение резиденции духовного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране в результате авиаударов, сообщил телеканал Sky News в субботу.

В миреСМИ узнали, что целью атаки Израиля по Ирану была ликвидация Хаменеи и ПезешкианаЧитать подробнее

На снимке, опубликованном телеканалом, видны масштабные разрушения и клубящийся дым. По меньшей мере, четыре здания резиденции были поражены.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее сообщил, что в субботу израильские ВВС в ходе операции в качестве одного из первых нанесли удар по району расположения офиса Хаменеи в столице Ирана.

Между тем, как отмечают СМИ, 86-летний Хаменеи не появлялся на публике уже несколько дней на фоне роста напряженности в отношениях с США, и неизвестно, находился ли он в своем офисе в момент удара.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Али Хаменеи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Sky News сообщил, что спутниковый снимок зафиксировал разрушение резиденции Хаменеи

Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана

ЦАХАЛ зафиксировал новую волну ракет со стороны Ирана

 ЦАХАЛ зафиксировал новую волну ракет со стороны Ирана

Аракчи назвал удары по Ирану незаконными и обещал отпор со стороны иранских военных

Иран направил десятки БПЛА для нанесения ударов по Израилю

В Израиле полагают, что в результате ударов по Ирану мог быть убит командующий КСИР

 В Израиле полагают, что в результате ударов по Ирану мог быть убит командующий КСИР

"Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

 "Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

Удары США были сфокусированы на ракетной программе Ирана, Израиля - на лидерах страны

В "Росатоме" заявили о принятии мер для безопасности сотрудников на АЭС "Бушер"

Страны Персидского залива осудили удары Ирана и пригрозили ответными мерами
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 57 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8534 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });