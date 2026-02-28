Sky News сообщил, что спутниковый снимок зафиксировал разрушение резиденции Хаменеи

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Европейский спутник зафиксировал разрушение резиденции духовного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране в результате авиаударов, сообщил телеканал Sky News в субботу.

На снимке, опубликованном телеканалом, видны масштабные разрушения и клубящийся дым. По меньшей мере, четыре здания резиденции были поражены.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее сообщил, что в субботу израильские ВВС в ходе операции в качестве одного из первых нанесли удар по району расположения офиса Хаменеи в столице Ирана.

Между тем, как отмечают СМИ, 86-летний Хаменеи не появлялся на публике уже несколько дней на фоне роста напряженности в отношениях с США, и неизвестно, находился ли он в своем офисе в момент удара.