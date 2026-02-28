Макрон выступил за созыв экстренного заседания СБ ООН по Ирану

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Франция запрашивает созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с обострением ситуации вокруг Ирана, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Будучи верной своим принципам и сознавая свою международную ответственность, Франция запрашивает проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН", - написал он в субботу в соцсети Х.

Макрон сообщил, что он находится в тесном контакте с европейскими и ближневосточными партнерами.

"Текущая эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться", - подчеркнул французский президент.

По его словам, "иранский режим должен понять, что у него больше не остается иного выбора, кроме как начать добросовестные переговоры, чтобы положить конец своей ядерной и баллистической программе, а также своей подрывной деятельности в регионе". "Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке", - убежден президент Франции.

Кроме того, по его мнению, "иранский народ также должен иметь возможность свободно строить свое будущее". "Массовые убийства, совершаемые исламским режимом, лишают его легитимности и требуют, чтобы слово было возвращено народу. Чем раньше, тем лучше", - сказал Макрон.

Он также заявил, что Франция "готова задействовать необходимые средства для защиты своих ближайших партнеров в соответствии с их запросами".