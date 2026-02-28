Нефтяные танкеры избегают Ормузский пролив после атаки США на Иран

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Многие нефтяные танкеры избегают прохождения через Ормузский пролив, который соединяет богатый нефтью Персидский залив с открытым морем, после того как США и Израиль нанесли удары по Ирану.

В то время, как некоторые суда продолжают проходить, танкеры накапливаются с обеих сторон Ормузского пролива, свидетельствуют данные отслеживания, собранные Bloomberg.

По данным агентства, некоторые владельцы танкеров решили пересмотреть свою политику в отношении транзита, но другие советуют судам действовать с осторожностью.

Через Ормузский пролив ежедневно проходит пятая часть мировых морских поставок нефти, осуществляется и перевозка газа.