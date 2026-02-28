Системы ПВО ОАЭ перехватили новую серию ракет и дронов, запущенных из Ирана

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Минобороны ОАЭ сообщили о перехвате системами ПВО очередной серии ракет и беспилотников, запущенных со стороны Ирана, передает государственное агентство WAM.

В ведомстве отметили, что обломки сбитых снарядов и аппаратов упали на территорию Дубая и Абу-Даби. Пострадавших и материального ущерба не зафиксировано.

Вместе с тем, по информации западных СМИ, обломки сбитой ракеты попали на территорию отеля в Дубае, где начался пожар. Отмечается, что речь идет о люксовом отеле, расположенном на территории острова Палм-Джумейра. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее ближневосточные СМИ сообщали об одном погибшем в Абу-Даби.