Военные Иордании перехватили 13 ракет и 36 беспилотников, запущенных из Ирана

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В вооруженных силах Иордании заявили, что успешно перехватили в общей сложности 49 беспилотников и баллистических ракет, запущенных из Ирана, сообщает в субботу "Аль-Джазира".

В армии также сообщили о разрушениях на земле, которые сопровождали операции по перехвату воздушных целей. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в субботу, 28 февраля, Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские военные нанесли удары Ирана по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте, Иордании, ОАЭ и Катаре.