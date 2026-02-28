Трамп поговорил с Нетаньяху по телефону, ночью следил за операцией против Ирана

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провел в субботу телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после начала американо-израильской операции против Ирана, сообщили в Белом доме.

"Президент поговорил с премьером Израиля Нетаньяху по телефону", - написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети X.

Она отметила, что американский лидер лично следил за ситуацией ночью из своей частной резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Левитт также добавила, что Трамп и его команда по нацбезопасности продолжат тщательно следить за обстановкой.

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. В свою очередь Дональд Трамп также сообщил, что американская армия проводит операцию против Ирана.

Американский лидер заявил , что переживает об иранском народе и намерен сделать Иран свободной и безопасной страной. "Когда мы закончим, возьмите власть. Она будет вашей. Это, скорее всего, будет ваш единственный шанс за многие поколения", - подчеркнул Трамп в своем сообщении в соцсети Truth Social.

Он также призвал иранских военных сдаться.